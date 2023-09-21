Çocuklar gericilere emanet! İlahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz: Dinsel kobay yapıyorlar

Yayınlanma: 21.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.09.2023 - 03:10

HÜDA PAR’a yakınlığıyla bilinen Kuran Nesli Platformu, Diyarbakır Hazreti Süleyman Camisi’nin yerleşkesinde yaşları 7-10 arası çok sayıda çocuğa topluca namaz kıldırıp sokakta slogan attırdı. Çocuklar 20 günlük bir eğitim görürken namaz, temel dini bilgiler, fıkıh, siyer gibi dini dersler verildi.

İlahiyatçı felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, 7-10 yaş arası çocuklara namaz eğitiminin verilmesine ilişkin “Bu ‘dinsel kobay’ olarak çocukları kullanmaktır. İnsanları domuz bağı ile öldüren Hizbullah, bu etkinliklerle çocuklarda yönlendirme yaparak kendi tabanını geliştirmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

(Şahin Filiz)

‘DİN İSTİSMARIDIR’

Cumhuriyet’e konuşan Filiz, Diyanet’in laik ve sağlıklı bir din eğitimi vermekle yükümlü olduğunu anımsatarak “Diyanet’in Hizbullah gibi şaibeli gruplara mekân tahsis etmesi ve dolaylı veya doğradan onlarla etkileşime girmesi doğru değil. Bu din istismarcılığına neden olan bir eylemdir. Hizbullah İslam adına terör eyleminde bulunmuş bir örgüttür. HÜDA PAR’ın Meclis’te bulunması onları meşru yapmaz” dedi.

‘ÖZLENİLEN İSLAM ADALETİNİ GETİRİR’

Etkinlikte konuşan ve genel başkanlığını Hizbullah’ın eski yöneticilerinden Mehmet Ali Doyar’ın yaptığı İdeal Eğitim Vakfı’nın yöneticilerinden Medeni Taş, “Bir gün gelir namaza duran bu yiğitler bu topluma özlenilen İslam adaletini getirir. Bir gün gelir Hüseyin’lerin ümit beslediği gençler olursunuz ve yıkarsınız zulmün kara çadırını” dedi.