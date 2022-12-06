Dinciler hedef gösterdi, Valilik ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ resim yarışmasını iptal etti

06 Aralık 2022 Salı, 10:33

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Bursa Şubesi'nin okullarda düzenlemek istediği 'toplumsal cinsiyet eşitliği konulu' resim yarışması, Bursa Valiliği tarafından engellendi. Dinci çevreler tarafından hedef gösterilen yarışma, Gerekli onayların alınmasına rağmen valilik kararıyla iptal edildi.

Eğitim-Sen, konuya ilişkin Twitter hesabından yayınladığı açıklamasında Bursa Şubesi'nin düzenlemek istediği resim yarışmasına verilen iznin "gerici çevrelerin ve yandaş sendikanın yoğun baskısı sonucu" iptal edildiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bursa Şubemizin okullarda gerçekleştireceği, onayı alınmış olan toplumsal cinsiyet eşitliği konulu resim yarışması, gerici çevrelerin ve yandaş sendikanın yoğun baskısı sonucu, Bursa Valiliği tarafından iptal edildi. Okullarımız birçok vakfın etkinliklerine açılıyorken, bu konuda alınan iptal kararını protesto ediyoruz.”

Eğitim-Sen'in yayınladığı Valilik iptal yazısında ise şu ifadeler yer aldı:

“Eğitim Sen Bursa Şubesi tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında ilimizde bulunan tüm resmi ve özel kurumlarda yapılması talep edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu resim yarışmasının iptali ile ilgili 03/12/2022 tarihli ve 64951554 sayılı Valilik onayı ekte gönderilmiştir.”

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: ONAY BİLGİM DIŞINDA ALINMIŞ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de iptal kararını şu ifadelerle duyurdu:

"Görevde olmadığım tarihlerde ve öncesinde onay vermediğim bir konu ile ilgili bilgim dışında alınmış sosyal medyada dolaşan onay;derhal iptal edilmek üzere valilik makamına sunulmuş ve ilgili onay valiliğimizce iptal edilmştir! İlgililer ile ilgili gerekli soruşturma başlatlmştır."

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