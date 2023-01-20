Dini vakıfın müdürü başka çocukları da istismar etmiş

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 23:16

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 23:16

İstanbul Sultangazi’de bulunan ve dini eğitim veren İşrak Vakfı’nda çocuğa cinsel istismar haberlerine bir yenisi eklendi. 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 44 yaşındaki müdürün başka çocuklara da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

TV100’ün haberine göre; pedagoga konuşan çocuklar cinsel istismar olayının yalnızca tek çocukla sınırlı olmadığını söyledi.

“PEDAGOG ÇOCUKLARIN BEYANINA İTİBAR EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR”

Olayla ilgili konuşan İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Çağla Gül Bulut,“Dosya üzerinde pedagog raporu da çocuğun beyanlarına itibar edebileceği yönünde. Anne ve baba ifadeden vazgeçse bile savcı hepsini değerlendirerek, bunun hükme esas alınmaması gerektiğini, çocuğun istismar suçundan cezalandırılması gerektiğini düşünüyor. Pedagog raporunda da şöyle bir hususun yer aldığını gördük. Çocuk beyanında, başka çocuklara da bunların yapıldığını söylüyor” dedi.

İSTANBUL BAROSU MÜDAHİL OLUYOR

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, cinsel istismar davasına müdahil olmaya hazırlanıyor. Avukat Çağla Gül, “Biz İstanbul Barosu olarak tüm çocuk hak ihlalleriyle mücadele ediyoruz. Ve bu dosya için de müdahale talebinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.