6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalında İstanbul'da inceleme kararı
TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu'nda, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili İstanbul'da inceleme yapılması kararlaştırıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu, AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.
Aydoğdu, komisyonun çalışma konusunun çok hassas olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin belki de 'geleceğimiz' diye düşündüğümüzde en hassas konusu çocuk konusu. Çocuğu istismar edebilecek her muhatapla ilgili burada bir çalışma yapacağız. Bizim için ümit verici olan hatta kıvanç verici olan şey bütün arkadaşlarımız aynı kanaatleri taşıyor. El birliği ile çalışacağız bu komisyonda. Bu konuda siyasi partilerimizin başka siyasi sahalarda takip ettiği tezlerle ilgili bir tavır alış olmayacak" dedi.
Toplantıda komisyonun çalışma takvimi, çalışma usulleri, komisyona davet edilecek kurum ve kuruluşlar ele alındı.
Komisyonda, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili İstanbul'da inceleme yapılması kararlaştırıldı.
NE OLMUŞTU?
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması, Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.
Kadir İstekli'nin, Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken istismar ettiği ve H.K.G'nin anne ve babasının da istismara izin verdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edilmişti.
TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ
Olayla ilgili H.K.G.’nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. H.K.G.’nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesini istemişti.
BAKANLIK TALEP ETTİ: DURUŞMA TARİHİ ÖNE ALINDI
Kamuoyundaki tepkilerin ardından olaya, bakanlıklar müdahil olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruşma gününün daha erkene çekilebilmesi için talepte bulunmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi talebi uygun bulmuştu.
Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in hâkim karşısına çıkacağı ilk duruşma, 22 Mayıs 2023'ten, 30 Ocak 2023'e alınmıştı.
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