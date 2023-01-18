Sultangazi’deki İşrak Vakfı'nda çocuğa cinsel istismar: 'Apaçık bir sapkınlık'

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:39

TV100’ün haberine göre tutuklanan vakıf müdürü hakkında 13.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianameye göre vakıf müdürü mağdur çocuğa, “Böyle bir şey anlatılır mı? Sen bunları niye anlatıyorsun bunlar ayıp olaylar değil mi” diyerek psikolojik baskı uyguladı. Savcılığa şikâyete bulunan aile ifadesini geri çekerken baba, oğlunun taciz edilmediği yönünde beyanda bulundu. Mağdur çocuk ailesinin yanına verilirken devlet korumasına alınmadı.

Cumhuriyet yaşanan istismar olayına ilişkin emekli müftü Gani Aşık ve ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç ile konuştu.

Emekli müftü Gani Aşık, “Tarikatlarda, din eğitimi veren yerlerde olup biten tacizler utanılacak düzeyde. Baştan sona halkın rencide olduğu, kaygılandığı gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Bu meseleye özellikle Diyanet’in ve devletin el koyması gerekiyor. Bu bir milli bir kangren olayı haline gelmiştir. 20 yıldır halka kendini dindar olarak pazarlayan ve yutturan bir iktidar döneminde bu ahlaksızlıkların tavan yapması endişe vericidir. Yargının görevini yapması lazımdır” dedi.

"APAÇIK BİR SAPKINLIK"



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç ise “İslamda aslında bu türden yapılara Kuran’ı temel alırsak cevaz verilmiyor. Lakin bu tür yapılar kendilerinin gerçek anlamda İslami bir tutum içerisinde olduklarını iddia ediliyorlar. İslami anlamda yorumladığımızda apaçık bir sapkınlık. Modern eğitimin esas alınması gerekiyor, harem selamlık eğitimin ortadan kaldırılması gerekiyor. Öğrencileri normal yaşamdan koparan bu yurtların ıslah edilmesi gerekiyor” diye konuştu.