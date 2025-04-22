'Diploma' hukuksuzluğu onu da vurdu: Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in de diploması araştırılıyor

Yayınlanma: 22.04.2025 - 11:37

Güncelleme: 22.04.2025 - 11:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını aldığı İstanbul Üniversitesi'ne geçişinin usulsüz olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

BirGün'ün aktardığına göre; soruşturma kapsamında, Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir'in diploması hakkında da araştırma kararı verildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçak söyleşilerine de katılan Özay Şendir, "İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçişlerle ilgili 28 kişilik bir iptal listesi hazırladığını biliyorduk. Dün ortaya çıktı ki, 57 kişilik bir liste hazırlanmış. Bunlardan 28’inin diploması iptal edilmiş, 10’unun kaydını sildirdiği belirlenmiş, altı kişi hakkında da ek araştırma kararı verilmiş. Ek araştırma yapılacak altı kişiden birisi de benim" dedi.

"EK İNCELEMEYE İHTİYAÇ DUYULMUŞ"

"Ne üniversite ne de savcılıktan bir çağrı almadım, bana tek bir soru dahi sorulmadı ama okurumuza karşı sorumluluğum gereği durumu açıklama ihtiyacı duydum" diyen Şendir, "İstanbul Üniversite’nin yaptığı çalışmada 31.01.1990 tarihinde, yönetmelikte belirtilen yatay geçiş tarihi dışında kaydımın yapıldığı, bu yüzden ek incelemeye ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş" ifadelerini kullandı.

"İşin doğrusu şu, ben İstanbul Üniversitesi’ne Eylül 1989’da geçtim" diyen Şendir, şunları kaydetti:

"Hatta kaydımı Hisarüstü’ndeki binada yaptırıp ekimde derslere Avcılar’da başladım. Söz konusu tarih, benim İngilizce İşletme’den Türkçe İşletme’ye geçiş için verdiğim dilekçenin karara bağlandığı Fakülte Yönetim Kurulu kararı olmalı. Biraz soruşturdum, İngilizceden Türkçeye geçiş de yatay geçiş gibi değerlendiriliyormuş.

Niye böyle bir değişiklik yapma ihtiyacı duyduğumu da yazayım ki, eksik bir şey kalmasın: Geldiğim Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çeşitli eylemlere ve akademik sebeplerle yapılan bir açlık grevine katılmıştım. Buraya geldikten sonra da 6 Kasım’da YÖK’ü protesto eylemine katıldım. Bu olaydan sonra Fakülte Sekreteri Nabi Yücel, eylemci öğrenci olduğum için kaydımı dondurduklarını söyledi. Dersleri takip edemeyeceğim için dilekçe vererek Türkçe İşletme Bölümü’ne geçmiştim. Durumun özeti bu, yeni bir gelişme olduğunda yine bizzat sizleri bilgilendireceğim..."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını aldığı İstanbul Üniversitesi'ne geçişinin usulsüz olduğuna ilişkin iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, "İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması" istenmişti.

İstanbul Üniversitesince 18 Mart'ta yapılan açıklamada ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.

Öte yandan başsavcılık, 27 kişiyi ifade vermesi için Emniyet'e çağırmıştı.