Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Biz Türkiye’nin kimliğinin bir Batı kimliği olduğuna inanıyoruz

19 Ekim 2021 Salı, 17:29

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, geçen sene olduğu gibi bu yıl da çevrim içi olarak düzenlenen TRT World Forum’da gerçekleştirilen "Brexit Sonrası Avrupa’nın Büyük Stratejisi: Eski Zorluklar ve Yeni Gerçekler" başlıklı yuvarlak masa toplantısında konuştu.

Brexit'i değerlendiren Kaymakcı, Brexit'in sonuçlarının yanlış hesaplandığını öne sürüp "Bu durum, popülizm ve iletişimsizliğin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bence AB, kendisini Britanya halkına anlatamadı. Bir grup bürokrat tarafından Brüksel’de alınan bazı zor kararlar, Britanya halkına kötü kararlar olarak gösterildi." ifadelerini kullandı.

Birçok önemli kararın İngiltere’nin katkısıyla alındığını kaydeden Kaymakcı, AB'nin önemli bir üyesi olarak alınan kararlara etki eden İngiltere'nin Brexit sonrası Avrupa'da bu kadar etkili olmayacağını iddia etti.

"Popülizm sorunu" olduğunu belirten Kaymakçı, referandumların demokrasinin ihtiyaçlarına karşılık vermekte önemli bir araç olup olmadığının bir sonraki referandumda düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

"İNGİLTERE HİÇ BİR ZAMAN ENTEGRE OLAMADI, BOŞLUĞUNU TÜRKİYE DOLDURABİLİR"

Kaymakcı, Brexit ile AB içinde yer alan büyük bir küresel düşünürün kaybedildiğine dikkat çekerek, "Ayrıca AB büyük bir etki ve tecrübe kaybına uğradı. Brexit’in daha fazla ayrılmaya yol açacağından korkuyorduk ama bu olmadı. Brexit, AB'nin geri kalanını birleştirdi. Şu an daha konsolide olmuş bir AB var. Belki de transatlantik ilişkilerimizde önemli bir güç ve etkiyi de kaybettik ve gelecek yıllarda bazı sorunlar yaşayabiliriz." diye konuştu.

İngiltere'nin bir AB üyesi olmasına rağmen hiçbir zaman tam manasıyla Avrupa'ya entegre olmadığını ileri süren Kaymakcı, Brexit ile Avrupa'da bir boşluk oluştuğunu söyleyip "Bu boşluğu tam üye olmuş bir Türkiye'nin doldurabileceğini düşünüyorum. Brexit'in Türkiye için bir model olabileceğini de düşünüyorum. Şu an AB'nin İngiltere ile ilişkilerinin nasıl olacağını izleyeceğiz. Bununla ilgilenmiyoruz, tam üyelikle ilgileniyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaymakcı, AB'den ayrılan ve AB'ye katılmaya çalışan iki başbakan arasında geçen "Birimiz hata yapıyoruz ama hangimiz?" anekdotunu da paylaşarak, "Eğer İngiltere yanlış yapmıyorsa biz yanlış yapıyoruz ama biz hala doğru yolda olduğumuza inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin AB üyeliği sürecine bağlı olduğunu kaydeden Kaymakcı, "Kıbrıs sorunu sadece Türkiye ile AB arasında bir sorundu ancak Güney Kıbrıs, Türkiye'nin AB ile ilişkilerine yönelik yaptıklarını yapmaya devam ederse bu sorun İngiltere için de sorun oluşturabilir." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KİMLİĞİ BATI KİMLİĞİ"

Toplantının soru cevap kısmında Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ciddi bir tutumu olduğunu belirten Kaymakcı, "Biz Türkiye’nin kimliğinin bir Batı kimliği olduğuna inanıyoruz ve bu AB üyeliğiyle onaylanacaktır. Bu durum bizim için hala stratejik ve yürüyen bir süreçtir." diye konuştu.

Hiçbir ülkenin AB'ye Türkiye kadar katkıda bulunamayacağını savunan Kaymakcı, "Türkiye bugün Afrika’da, Asya’da ve İslam dünyasında. Türkiye’nin AB şemsiyesi altında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum." dedi.

Kaymakcı, Türk halkının her türlü engele rağmen yüzde 80’inin AB üyeliğini desteklediğine de dikkati çekti.







