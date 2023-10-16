Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı için Cidde'ye gidecek.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 18:31
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'a gidecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısına katılmak için Suudi Arabistan’a gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 18 Ekim 2023 tarihinde Cidde’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısına katılacaktır. Toplantı çerçevesinde, İsrail’in ayrım gözetmeksizin Gazze’deki Filistin halkının tamamını hedef alan eylemleri karşısında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu bağlamda İİT üye ülkelerince ortak bir tutum belirlenmesi üzerinde durulacaktır” ifadeleri kullanıldı.


Hakan Fidan Suudi Arabistan

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