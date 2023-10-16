Hakan Fidan Lübnan’a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Lübnan’da mevkidaşı Abdallah Bouhabib ile Lübnan’da görüşecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ile sınır çatışmaları devam eden Lübnan’ı ziyaret edecek.
Fidan burada Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile görüşecek.
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