Hakan Fidan Lübnan’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Lübnan’da mevkidaşı Abdallah Bouhabib ile Lübnan’da görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:31
Hakan Fidan Lübnan’a gidiyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ile sınır çatışmaları devam eden Lübnan’ı ziyaret edecek.

Fidan burada Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile görüşecek.


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