Hakan Fidan Lübnan’a gidiyor

Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:31

Güncelleme: 16.10.2023 - 17:31

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ile sınır çatışmaları devam eden Lübnan’ı ziyaret edecek.

Fidan burada Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile görüşecek.