Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığını bildirdi.
Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede; NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındığı kaydedildi.
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