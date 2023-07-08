Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Yayınlanma: 08.07.2023 - 22:47

Güncelleme: 08.07.2023 - 22:47

Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede; NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındığı kaydedildi.