Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü

Yayınlanma: 16.10.2023 - 13:14

Güncelleme: 16.10.2023 - 13:18

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasının konuşulduğu belirtildi.

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insanî yardımların ulaştığı Mısır'a üç gün önce giden Hakan Fidan, burada da temaslarda bulunmuştu.