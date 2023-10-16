Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasının konuşulduğu belirtildi.
Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insanî yardımların ulaştığı Mısır'a üç gün önce giden Hakan Fidan, burada da temaslarda bulunmuştu.
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