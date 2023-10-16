Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 13:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasının konuşulduğu belirtildi. 

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insanî yardımların ulaştığı Mısır'a üç gün önce giden Hakan Fidan, burada da temaslarda bulunmuştu.


Hakan Fidan Sergey Lavrov Filistin-İsrail

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