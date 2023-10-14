Son dakika... Hakan Fidan, İsrail-Hamas çatışmasına dair konuştu: 'İki devletli çözüm tek geçerli çözüm yoludur'
Son dakika haberi... Kahire'ye ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Hamas çatışması ile ilgili "Filistin sorununda Türkye ve Mısır'ın duruşu ortak. Temel mesele adil çözümün sürekli ertelenmesi. İki devletli çözüm tek geçerli çözüm yoludur" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Görüşmelerin ardından Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile birlikte basın açıklamasında bulundu.
İSRAİL'E 'ULUSLARARASI HUKUK' HATIRLATMASI!
Fidan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
-Mısır bölgede güvenlik için her zaman kilit rolde.
-Sisi'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ilettim.
-Filistin sorununda Türkye ve Mısır'ın duruşu ortak.
-Temel mesele adil çözümün sürekli ertelenmesi.
-İki devletli çözüm tek geçerli çözüm yoludur.
-İsrail'in uluslararası hukuka bağlı kalmaya çağırıyoruz.
-Ortadoğu'da barış Filistin ile tesis edilebilir."
Ayrıntılar geliyor...
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