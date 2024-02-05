Dışişleri Bakanlığı: Şili'de yaşanan orman yangınları nedeniyle üzüntü duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Şili'nin Valparaiso bölgesinde son birkaç gündür yaşanmakta olan orman yangınları sonucunda meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve yıkımdan üzüntü duyulduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şili'nin Valparaiso bölgesinde son birkaç gündür yaşanmakta olan orman yangınları sonucunda meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve yıkımdan üzüntü duyuyoruz. Dost Şili halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. (DHA)
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