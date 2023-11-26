Trabzon'da orman yangını... 17 ev boşaltıldı!

Yayınlanma: 26.11.2023 - 19:58

Güncelleme: 26.11.2023 - 21:36

Trabzon'da etkili olan fırtına sonrası akşam saatlerinde Sürmene ilçesindeki Baştımar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler ormanlık alanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri, orman işçileri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederken yoğun dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGININ YAYILDIĞI BÖLGEDE EVLER BOŞALTILDI

İlçenin Yeniay ve Baştımar mahallelerinde 17 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Buralardaki ahırlarda bulunan çok sayıda büyükbaş da güvenli bölgeye taşındı.

"17 EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI"

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Kentte 3 farklı bölgede örtü altı yangınlar çıktı. Ekiplerimiz teyakkuz durumunda yangına müdahale ediyor. Yangında 17 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Diğer illerden takviye ekipler de sahada. Yangınlara müdahale sırasına 3 arkadaşımız dumandan etkilendi. Hastanede tedavileri sürüyor. Genel sağlık durumları iyi. Birazdan yağış beklentimiz var. İnşallah yağışla birlikte çalışmalar kolaylaşıp, yangını tamamen söndürürüz" dedi.