UEFA soruşturma başlatmıştı: Osman Aşkın Bak'tan Merih Demiral tepkisi!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:15

Güncelleme: 03.07.2024 - 13:15

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA'nın Merih Demiral hakkında soruşturma açması hakkında bir paylaşımda bulundu.

Merih Demiral'ın 'Bozkurt' selamı verdiği fotoğrafı paylaşan Bak, "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

UEFA, Avusturya maçında attığı golden sonra "Bozkurt" işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada; "Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Merih Demiral maçtan sonra sevinci hakkında yaptığı açıklamada, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum!" sözlerini sarf etmişti.