Dışişleri'nden Madleen açıklaması: Her türlü konsüler desteği sağlıyoruz

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince Akdeniz sularında alıkonulan Madleen isimli gemideki Türk vatandaşlarının dün akşam saatlerinde karaya çıktığını bildirdi.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, vatandaşlarla bu sabaha karşı görüştü. Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sağlandığını belirten kaynaklar, süreçle ilgili Türk vatandaşlarının yakınlarının bilgilendirildiğini ifade etti.

GEMİDE 12 KİŞİ BULUNUYORDU

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki eylemciler, "İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini" duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.