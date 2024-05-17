Dışişleri'nde iki numaralı koltuklara SETA'dan atamalar

Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:07

Güncelleme: 17.05.2024 - 10:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine 3 isim atandı.

Buna göre Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına atanan isimler Nuh Yılmaz, Burhanettin Duran ve Ayşe Berris Ekinci oldu.

Erdoğan imzasıyla Dışişleri'nin iki numaralı koltuğuna oturtulan isimlerden Nuh Yılmaz, atama öncesinde Dışişleri Bakanı Başdanışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı olarak görev yapıyordu. Nuh Yılmaz daha öncesinde, AKP'nin "düşünce kuruluşu olan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) Washington’da genel müdürlüğünü yapıyordu.

Yılmaz, iktidara yakın Star gazetesinde de bir dönem dış haberler editörlüğü yapmıştı.

Erdoğan'ın kararıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan bir diğer isim olan Burhanettin Duran ise 2018’de Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atanmıştı. Halen iktidara yakın medyanın "amiral" gemisi konumundaki Sabah gazetesinde köşe yazıları yayımlanan Duran, SETA’nın da genel koordinatörü olarak görev yapıyordu.