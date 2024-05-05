Dışişleri Bakanlığı vakıf kuruyor!

Yayınlanma: 05.05.2024 - 09:56

Güncelleme: 05.05.2024 - 09:56

Dışişleri Bakanlığı'na bağlı kurulacak vakıf ile eğitim, kültür ve tecrübe aktarımı hedefleniyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Dışişleri Vakfı ile özellikle emekli olan diplomatların tecrübe ve bilgilerinden faydalanılmaya devam edilecek.

Emekli hariciyeciler bu vakıfta görev alacak, özellikle kamu diplomasisi faaliyetlerinde önde olacak.

Türkiye'nin diplomasi faaliyetlerinde görev yapacaklar bu vakıf aracılığıyla deneyimi yüksek diplomatlardan eğitim alacak.

Vakfın Başkanı Dışişleri Bakanı olacak. Dışişleri Vakfı'nın kurulması için mevzuat çalışmaları tamamlandı.

AKP grubunun ilgili kanun teklifini gelecek hafta meclise sunması bekleniyor.