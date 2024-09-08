Dışişleri'nden 'Ayşenur Ezgi Eygi' açıklaması

Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:15

Güncelleme: 08.09.2024 - 09:24

Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Nablus yakınlarındaki Beyta kasabasında Yahudi yerleşimlerinin genişlemesine karşı düzenlenen bir protesto sırasında öldürüldü.

Filistin basını, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından vurulduğunu aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Beyta bölgesinde güçlerimize taş atan ve onlar için tehdit oluşturan şiddet eylemlerinin ana kışkırtıcısına güçlerimiz ateşle karşılık verdi" denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısında bulundu.

Beyaz Saray olayla ilgili İsrail hükümetinden soruşturma talep edildiğini açıkladı.

DIŞİLERİ’NDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Son olarak Dışişleri Bakanlığı’ndan da Eygi için flaş bir açıklama geldi.

Açıklamada “İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.

Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.

Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir."