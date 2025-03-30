Dışişleri'nden 'HTŞ' kabinesine destek: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki HTŞ yönetiminin kurduğu "geçiş hükümeti"yle ilgili memnuniyetini bildirip destek açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki HTŞ yönetiminin kurduğu "geçiş hükümeti" için "Suriye’de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye’de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ulusal Diyalog Konferansı’nın düzenlenmesi ve Anayasa Bildirgesi’nin açıklanmasının ardından atılan bu adım, Suriye yönetiminin siyasi geçiş sürecini Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, kapsayıcı bir anlayışla ilerletme iradesini ortaya koymaktadır" denildi.
Açıklamada, "Türkiye, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir. Bu kritik dönemde uluslararası toplumun da çabalarını Suriye’nin istikrara kavuşmasına yoğunlaştırması, bu bağlamda öncelikle yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılması ve Suriye’de yeniden inşa faaliyetlerine başlanması önem taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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