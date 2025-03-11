‘HTŞ, Dürzilerle anlaştı’ iddiası

Yayınlanma: 11.03.2025 - 19:50

Güncelleme: 11.03.2025 - 19:50

Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçı terör örgütü HTŞ’nin yönetiminden yapılan açıklamada terör örgütü PKK'nin Suriye uzantısı SDG ile 'orduya entegresyon' anlaşması imzalandığı belirtilmişti.

Bunun ardından HTŞ’nin lideri Colani, Süveyda Bölge Valisi Mustafa El Bakur ve önde gelen Dürzi liderlerle Şam'da bir araya geldi.

Görüşmelerde, tüm kurumları ‘Şam hükümetine’ entegre eden bir anlaşma imzalandığı iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SANA’nın yaptığı habere göre, Colani Suriye’nin Süveyda bölgesinin Valisi Mustafa El Bakur ve önde gelen Dürzi liderlerle Şam'da bir araya geldi. SANA'da yer alan haberde, şu ifadelere yer verildi:

''Süveyda Valiliği'nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, katılımcıların önemli ulusal ve yerel konular hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Görüşmede ayrıca, Suriye tarihinin bu tarihi aşamasının, özgür Suriyelilerin, zorlu bölgesel ve uluslararası koşullara ve Suriye'nin, topraklarının ve halkının birliğine karşı oynanan oyunlara rağmen, adaletin, hukukun ve Suriye halkının tüm kesimlerinin adil temsilinin hüküm sürdüğü bir vatan özlemi içinde olduğu önemi vurgulandı."