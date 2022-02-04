Putin ve Şi'den ortak bildiri: NATO'nun genişlemesine karşıyız

04 Şubat 2022 Cuma, 14:46

Putin ve Şi'den ortak bildiri: Çin'den Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili inisiyatifine destek

South China Morning Post’un haberine göre, Pekin Kış Olimpiyatları dolayısıyla Çin'in başkenti Pekin'e giden Putin, Çinli mevkidaşı Şi ile görüştü.



Olimpiyat Oyunları açılışı öncesinde, liderlerin televizyonda yayınlanan görüşmesinde Putin, Çin ve Rusya'nın, dış ilişkilerden ekonomik kalkınmaya kadar birçok alanda birbirini desteklediğini ifade etti.

Rusya'dan Çin'e doğal gaz tedarikinin iki ülke arasındaki enerji iş birliğini artıracağını belirten Putin, Moskova'nın Pekin ile olan bağlarını "benzeri görülmemiş" şeklinde nitelendirdi.

Putin, "İki ülke olarak ilişkimiz, dostluk ve stratejik ortaklık ruhu açısından gerçekten benzeri görülmemiş şekilde ve ikili ilişkiler karşılıklı gelişmeyi kolaylaştıran ve aynı zamanda kalkınmada birbirini desteklemeye yardımcı olan iyi bir ilişki örneğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin Çin-Rusya ilişkilerine daha fazla canlılık kazandıracağını söyledi.

Taraflar, görüşmenin sonunda 'Yeni Bir Döneme Giren Uluslararası İlişkiler ve Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Hakkında Rusya Federasyonu'nun ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ortak Bildirisi' başlıklı bir belgeyi imzaladı.

Kremlin'in resmi internet sitesinde yayınlanan ortak bildiride şu ifadeler yer aldı: "Çin tarafı, Avrupa'da uzun vadeli yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantilerinin oluşturulması konusunda Rusya tarafından sunulan teklifleri anlayışla ele alıyor ve destekliyor. Taraflar, ABD tarafından silah kontrolü alanındaki bir dizi önemli uluslararası anlaşmanın feshedilmesinin, uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrar üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olduğunu belirtiyor. Taraflar, ABD'nin küresel füze savunma sistemi geliştirme ve bu sistemin unsurlarını dünyanın çeşitli bölgelerinde konuşlandırma planlarının ilerlemesiyle birlikte, diğer stratejik görevleri yerine getirmek için yüksek hassasiyetli nükleer olmayan silahların potansiyelinin artırılmasından endişe duyduklarını dile getiriyor."

Sputnik'in aktardığına göre; ortak bildiride öne çıkan hususlar şu şekilde:

Taraflar, küresel güçler ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak, Rusya ve Çin'in ahlaki ilkelere ve sorumluluğa sıkı sıkıya bağlı kalma, BM'nin uluslararası ilişkilerde merkezi koordinasyon rolü oynadığı uluslararası sistemi kararlılıkla sürdürme, BM Şartı'nın amaçları ve ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuka dayalı dünya düzenini, çok kutupluluğu teşvik etme, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine katkı sunma, birlikte daha müreffeh, istikrarlı ve adil bir dünya inşa etme ve birlikte yeni bir tür uluslararası ilişkiler yaratma niyetinde olduklarının altını çiziyor.

"RUSYA İLE ÇİN ARASINDAKİ YENİ TÜR İLİŞKİLER, SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEKİ İTTİFAKLARDAN DAHA ÜSTÜN"

Taraflar, küresel güçler arasında karşılıklı saygıyı, barış içinde bir arada yaşamayı ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini esas alan yeni bir tür ilişkiler kurulmasından yana olup Rusya ile Çin devletleri arasındaki yeni tür ilişkilerin, Soğuk Savaş döneminin askeri-politik ittifaklarından daha üstün olduğunu teyit ediyor. İki devlet arasındaki dostluğun sınırı yoktur, işbirliğinde yasak bölgeler yoktur, ikili stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi üçüncü ülkelere yönelik değildir, değişen uluslararası ortamdan ve üçüncü ülkelerdeki durumsal değişikliklerden etkilenmemiştir.

"NATO'NUN DAHA FAZLA GENİŞLEMESİNE KARŞIYIZ"

Taraflar, NATO'nun daha fazla genişlemesine karşı çıkıyor, Kuzey Atlantik İttifakı'nı Soğuk Savaş döneminin ideolojik yaklaşımlarını terk etmeye, diğer ülkelerin egemenliğine, güvenliğine ve çıkarlarına, onların uygar, kültürel ve tarihsel motiflerinin çeşitliliğine saygı duymaya, diğer devletlerin barışçıl gelişimine tarafsız ve adil bir şekilde yaklaşmaya çağırıyor.

Asya-Pasifik bölgesinde kapalı blok yapıların ve cepheleşme kamplarının oluşmasına karşı çıkan taraflar, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisinin bu bölgede barış ve istikrara olumsuz etkisine karşı teyakkuzda kalmayı sürdürüyor. Rusya ve Çin, Asya-Pasifik Bölgesi'nde üçüncü ülkelere yönelik olmayan ve barış, istikrar ve refahı sağlayacak eşit, açık ve kapsayıcı bir güvenlik sistemi inşa edilmesi için tutarlı çabalar sarf ediyor.

"RENKLİ DEVRİMLERE KARŞIYIZ"

Rusya ve Çin, dış güçlerin ortak komşu bölgelerde güvenlik ve istikrarı baltalamaya yönelik eylemlerine karşı çıkıyor, dış güçlerin egemen ülkelerin içişlerine ne bahaneyle olursa olsun müdahale etmesine karşı koyma niyetindedir, 'renkli devrimlere' karşı çıkıyor ve yukarıda belirtilen alanlarda işbirliğini artıracaktır.