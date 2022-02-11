DİSK 55 yaşında: “Emeğin Türkiyesi” için çalışmaya devam

11 Şubat 2022 Cuma, 10:22

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 55’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında, 13 Şubat 2022 Pazar günü İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir etkinlik düzenleniyor.

DİSK’in 55’inci kuruluş yıldönümü kapsamındaki etkinlikte üyeleri ve dostları bir araya gelecek. 13 Şubat 2022 Pazar günü İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda saat 18:00’de başlayacak ve sunuculuğunu Öykü Serter’in yapacağı etkinlikte Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Mazlum Çimen ile Mor ve Ötesi de sahne alacak.

Etkinlik programında DİSK dostlarına 55’inci yıl anısına verilecek ödül töreni ve DİSK tarihine dair bir sinevizyon gösterimi de yer alıyor.

Kuruluş yıldönümü nedeniyle DİSK'ten yapılan “Bitmeyen Kavgadır, Sürüp Gider…” başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Geçen 55 yılda türlü badireler atlatan, çeşitli zamanlarda türlü kıyımlara uğrayan DİSK, hiç eğilip bükülmedi, geleneğine ve geçmişine hep sahip çıktı. 1 Mayıs 1977 Taksim Mitingi kontrgerillanın saldırısına uğradı, onlarca kişi katledildi. Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler faşistler tarafından bir suikast sonucu öldürüldü. 12 Eylül askeri darbesi sonrası yöneticileri ve üyeleri hapishanelere atıldı, işkencelerden geçirildi, öldürüldü, faaliyetleri yasaklandı ve mal varlığına el konuldu. DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve 51 DİSK’li idamla yargılandı.

Yine de DİSK hiç yılmadı; kuruluşunun ardından sadece kendi üyelerinin değil tüm ezilen ve sömürülen kesimlerin hakları için mücadele etmeyi kendine görev bildi.

Konfederasyonumuz DİSK, bugün de aynı kavgayı sürdürüyor. Yaşadığımız ekonomik zorluklarla işçilerin çalışma ve yaşam koşulları gittikçe daha da kötüleşiyorken; insanca yaşamak için gereken bütün haklarımız için, geçtiğimiz darboğazdan çıkış için en önde yürümeyi sürdürüyor.

DİSK’in 55 yıl önce kuruluş bildirgesindeki ilkelerin öngörüsü, bugün de güncelliğini sürdürüyor. DİSK, emeğin hakları için, işçi sınıfının ekonomik, demokratik, sosyal ve sendikal hakları için mücadele etmeye, işçilerin sesi olmaya “Emeğin Türkiyesi” için çalışmaya devam ediyor."







