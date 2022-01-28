En çok işçi hangi sendikada? Bakanlık liste yayımladı
Kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin bağlı olduğu sendikaların üye sayıları ortaya çıktı. Buna göre Türk-İş, 1 milyon 213 bin 439 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türk-İş, 1 milyon 213 bin 439 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Türk-İş'i, 727 bin 187 üyeyle Hak-İş, 212 bin 593 üyeyle DİSK izledi.
İşçilerin 29 bin 855'inin bağımsız sendikalara, 4 bin 337'sinin Ülkem-İş, 1017'sinin Anadolu-İş, 997'sinin Tüm-İş, 220'sinin Yeniden Misk konfederasyonlarına üyeliği bulunuyor.
Türkiye'de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645'i "sendikalı" olarak kayıtlara geçti. Sendikalı işçilerin oranı yüzde 14,32 oldu.
En fazla üyeye sahip sendika ise 243 bin 643 üyeyle Hizmet-İş olarak belirlendi.
Hizmet-İş'i 224 bin 823 üyeyle Türk Metal Sendikası ve 184 bin 845 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.
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