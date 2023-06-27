Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki: 'Ülkemiz adına utanç verici'

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 17:15
Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki: 'Ülkemiz adına utanç verici'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: 

"Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."


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