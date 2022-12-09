DİSK'ten İzmir'de 'cemaat' protestosu: Bu karanlıkla mücadele etmek zorundayız

09 Aralık 2022 Cuma, 15:38

DİSK Genel İş İzmir Kadın Komisyonları ve sendika üyeleri bugün Kültürpark önünde toplandı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının “imam nikahı ile evlendirilerek” 6 yaşından itibaren cinsel istismara uğramasına tepki gösteren DİSK üyeleri, "Bu ülkede dokunulmazlık milletvekillerinin değil çocukların hakkı olmalı" yazılı pankart taşıdı, "Henüz 6 yaşında", "AKP elini bedenimden çek", "AKP'li bakan, çocukları yakan" sloganları attı.

"LAİKLİĞİ SAVUNMAK ZORUNDAYIZ"

Basın açıklamasını DİSK Genel İş Sendikası İzmir 3 No'lu Şube Sekreteri Serap Yılmaz okudu. Açıklama şöyle:

"Ensar Vakfı’nda 45 çocuğa tecavüz edenlerin, 6 yaşında çocuğun evlilik kisvesi altında istismarına göz yumanların, Meclis araştırma önergelerini reddedenlerin gerici ve karanlık zihniyetine karşı bugün sesimizi daha da yükseltmek, bu karanlıkla mücadele etmek zorundayız. Ya bugün mücadele edeceğiz ya da karanlık ellere laikliği teslim edeceğiz. Bu mide bulandırıcı, bu karanlık, bu çağdışı zihniyete karşı hep birlikte laikliği savunmak zorundayız. Cemaatler ve tarikatlar, çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınları, geleceğimizi istismar etmesin istiyorsak 6 yaşındaki bebek yaşta çocuklara tecavüz eden, tecavüzü teşvik eden bu cemaatlerin, nice insanı intihara sürükleyen bu tarikatların, vakıfların, gerici, laiklik karşıtı tüm zihniyetlerin Türkiye’de yerinin olmadığını her fırsatta haykırmak zorundayız."

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

6 yaşında olan o çocuğun, gerici tarikat lideri olan öz babası tarafından, bağlı bulunduğu tarikatın başka bir müridi ile zorla ve çocuk yaşta evlendirilmesi, sistematik olarak yıllarca istismara maruz bırakılması, bu durumun devlet tarafından nasıl örtbas edildiği, hukukun nasıl işlevsizleştirildiği, devlet eliyle nasıl karanlık zihinlerin eğitim adı altında zorla yerleştirildiğini bir kez daha gözümüze sokuyor. Biz, bu zihniyete karşı yas tutmayacak, isyanda olacağız. Ne istismara ne tecavüze ne tacize sessiz kalmayacağız. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Karanlık zihinlerinize kadınları, çocukları, laikliği, aydınlığı teslim etmeyeceğiz. Karanlık AKP zihniyetine karşı, 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenlere karşı hep birlikte, İran'daki kadınlar gibi bir kez daha da yüksek sesle 'Mücadele etmeye devam edeceğiz' diyoruz."

DİSK Genel İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin de Burcu Akanlı'nın "Çocuk istismarına hayır" adlı şiirini okudu. Şiir okunurken bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı.

MEMİŞ SARI: BU KAVGA BİTMEDİ, SÜRECEK

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise "Bu kavga bitmedi, sürecek. İran'da Mahsa Amini'nin üzerinden sürecek. Burada kadın cinayetlerine karşı sokakta olan kadınlar üzerinden yürüyecek. Nazım usta diyor ki: 'Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. Safları sıklaştırın çocuklar.' Bu kavga faşizme karşı. Bu kavga hürriyet kavgası. Vaat ettikleri cennet buysa batsın cennetiniz. O cennete siz gidin" diye konuştu.