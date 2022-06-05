Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan, Ali Erbaş'la yan yana
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölcük Hicret Erkek Hafızlık Kuran Kursu’nu tamamlayan 47 öğrenci için Tevfik Hoca Camisi’nde düzenlenen icazet törenine katıldı. Erbaş, burada kendisi gibi Atatürk’ü hedef alan “reisülkurra” Demirkan’la bir araya geldi. Erbaş, hafızlık duasını okuyan Demirkan’ın “arkasında” yer aldı.
Yeniden ibadete açılan Ayasofya’da cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile yine Ayasofya’daki bir törende Atatürk’ü hedef alan “Reisülkurra” Mustafa Demirkan, Gölcük’teki icazet töreninde yan yana geldi.
Bazı açılış ve törenler için Kocaeli’ye giden Erbaş, Gölcük Hicret Erkek Hafızlık Kuran Kursu’nu tamamlayan 47 öğrenci için Tevfik Hoca Camisi’nde düzenlenen icazet törenine katıldı. Söz konusu töreni “Reisülkurra” Demirkan’ın yönetmesi ise dikkat çekti. Demirkan, bir masada oturarak hafızlık duasını verirken, Erbaş ise arkasında durdu. Törenin ardından da fotoğraf çekildi. Erbaş ile Demirkan’ın, fotoğrafta yan yana olması dikkat çekti. İki isim, uzun bir süre sonra birlikte fotoğraf vermiş oldu.
Mayıs 2021’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla Ayasofya’da düzenlenen bir icazet törenini “Reisül kurra Vekili” sıfatıyla yöneten Demirkan, Atatürk’ü hedef aldı. Diyanet’in “emekli olduğu için kurumla bağı olmadığını” savunduğu Demirkan, buna karşın kısa bir süre sonra Reisülkurra oldu.
‘DOKUNANI YAKAR’
İcazetini ise yeniden ibadete açılan Ayasofya’daki cuma hutbesinde, “Vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” sözleri ile Atatürk’ü hedef alan Erbaş verdi.
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