Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da 'boykotçu' çıktı: 'Bir Müslüman boykota uymuyorsa, imanını sorgulasın'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:18

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:30

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla başlayan protestolar "boykot" çağrısıyla devam ediyor.

Yurttaşların başlattığı 2 Nisan boykotu, iktidar kanadında büyük etki yarattı.

Bakanlar önce arka arkaya televizyon kanallarında boykot karşıtı açıklamalar yaptı, ardından bakanlar ve iktidar mensupları sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

ERBAŞ'IN BOYKOTA DESTEK SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

İktidara yakın isimler boykot çağrısını ve boykot yapacak olan yurttaşları hedef alırken; Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın da "boykotçu" olduğu ortaya çıktı.

Yurttaşları İsrail'i boykota çağıran Erbaş'ın, mart ayındaki "Bir Müslüman zalimleri destekleyenleri destekliyorsa, boykota uymuyorsa, boykot ürünlerini hala evine sokuyorsa, hala boykot ürünlerini boykot etmiyorsa imanını sorgulasın o Müslüman" açıklaması yeniden gündem oldu.

“BİR MÜSLÜMAN HALA BOYKOT ÜRÜNLERİNİ BOYKOT ETMİYORSA İMANINI SORGULASIN”

Ankara Millet Camisi’nde teravih namazı kıldıran Erbaş, cami cemaatine şöyle seslenmiş:

“Dilimizden gelen ne varsa yapmamız lazım. Zaten kalbimizle mazlumların, mağdurların yanında olmazsak imanımızı sorgulamamız lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.s.); ‘Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle de olmazsa kalbinizle buğz edin. O da imanın en zayıf noktasıdır.’ buyuruyor. O bile yoksa bir Müslümanda, zalimleri destekleyenleri destekliyorsa, boykota uymuyorsa, boykot ürünlerini hala evine sokuyorsa, hala boykot ürünlerini boykot etmiyorsa imanını sorgulasın o Müslüman."