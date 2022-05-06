Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'FETÖ' açıklaması: 'Halen bu terör yapısıyla arasına mesafe koymayan kişi ve kurumlar var'

06 Mayıs 2022 Cuma, 17:48

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Halkları Müftüleri Birliği Toplantısı'nda konuştu.

"Din istismarına karşı mücadele"yle ilgili mesajlar veren Erbaş, "Coğrafyamızın en hayati ve acil sorunlarının başında; İslam’ın istismarı geliyor, dinin kötü temsili geliyor. Bilgiden, hikmetten, sanattan, zarafetten yoksun; kaba, dışlayıcı, şekilci, sloganist bir yöntemle ortalıkta dolaşanlar İslam’ın hayat veren ilkelerini gölgeliyor" diye konuştu.

IŞİD, FETÖ, Boko Haram, Eş-Şebab gibi terör örgütlerinin en çok zararı Müslümanlara ve İslam coğrafyasına verdiğini söyleyen Erbaş, bunların en tehlikelisinin ise FETÖ olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zira tam bir ikiyüzlülükle kendini profesyonel şekilde kamufle etmektedir. Bu sadece Türkiye’nin iç meselesi değildir. Tüm İslam coğrafyasında bir fitne ve istismar hareketidir. Emperyalistlerin hesabına hareket eden bir ihanet şebekesidir. Dünya Müslümanlarının yüzde 99'u bu örgütün hain emellerinin farkına varmış ve gerekli tedbirleri almıştır. Ancak bir iki yerde halen bu terör yapısıyla arasına mesafe koymayan, tavrını açıkça ifade edemeyen kişi ve kurumların varlığı dikkat çekmektedir. Açıkça ifade etmeliyim ki, bizim FETÖ ile hareket eden hiçbir kişi ve kurumla beraber çalışmamız mümkün değildir. Bu, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir. Bu yapıya müsamaha göstermek bilgisizlikten kaynaklanıyorsa gaflet, bilinçli yapılıyorsa ihanettir.”