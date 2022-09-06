Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 bütçesiyle yedi bakanlığı geride bırakacak

06 Eylül 2022 Salı, 02:00

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program’ın (OVP) ekinde “Merkezi Yönetim Bütçesi (2023-2025) Ödenek Teklif Tavanları” da yer aldı. Böylece kurumların 2023 bütçeleri de şekillenmiş oldu. En büyük bütçe yine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olacak. Bakanlığın ödenek tavanı 2.1 trilyon TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı’nın bu yılki toplam bütçe ödeneği 4.1 milyar TL’ydi. Cumhurbaşkanlığı’nın gelecek yılki ödeneği 6.6 milyar TL olarak belirlendi.

Adalet Bakanlığı’nın bütçesi 72.3 milyar TL’ye, Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi 182.7 milyar TL’ye çıkacak. İçişleri Bakanlığı’nın ödeneği 32.6 milyar TL’ye, Dışişleri Bakanlığı’nın 16.7 milyar TL’ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2.1 trilyon TL’ye, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 435.3 milyar TL’ye, Sağlık Bakanlığı’nın 292.3 milyar TL’ye çıkacak.

DÖRT BAKANLIKTA DÜŞÜŞ

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi 80.2 milyar TL’ye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesi 160.3 milyar TL’ye inecek, Ulaştırma Bakanlığı’nın 52.2 milyar TL’ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçesi de 14.9 milyar TL’ye inecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi ile gelecek yıl da birçok kurumu geride bırakacak. Bu yılki bütçesi 22.9 milyar TL olan Diyanet’e gelecek yıl için 35.9 milyar TL ödenek ayrıldı. Diyanet bu bütçesiyle İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ticaret, olmak üzere toplam yedi bakanlığı geride bırakacak.