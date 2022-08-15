Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe temmuzda açık verdi

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:31

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, Temmuz'da bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106.7 artışla 196 milyar 980 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 85 artarak 260 milyar 999 milyon liraya yükseldi.

Bütçe, Temmuz'da 64 milyar 19 milyon lira açık verdi.

Faiz dışı denge Temmuz'da 47.3 milyar TL açık verdi, önceki ay açık 18.3 milyar TL olmuştu.

Kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti Temmuz'da toplam 60.6 milyar TL'ye yükseldi