Diyanet'e bütçe dayanmıyor!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verileri kurumların harcamalarındaki artışı ortaya koydu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bu yıl 1 Ocak’ta yürürlüğe giren Bütçe Yasası ve temmuzda yürürlüğe giren ek bütçe ile toplam 36.1 milyar TL ödenek verildi. Diyanet, bu ödeneğiyle altı bakanlığı geride bırakıyordu. Bu bakanlıklar ile Bütçe Yasası ve ek bütçe yasası kapsamındaki ödenekleri şöyleydi: İçişleri 35.9 milyar TL, Dışişleri 17.3 milyar TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar 32.1 milyar TL, Kültür ve Turizm 17.6 milyar TL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 24.8 milyar TL ve Ticaret 17.3 milyar TL.

Yıl içerisinde aktarılan ödeneklerle İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının ödenekleri Diyanet’in üzerine çıktı. Diyanet’in 36.1 milyar TL olan ödeneği de 36.4 milyar TL’ye yükseltildi. Ancak bu ödenek de yetmedi, kurumun ocak-ekim dönemi harcaması 40 milyara dayandı. Diyanet 10 ayda toplam 39.4 milyar TL, yalnızca ekim ayında ise 4.8 milyar TL harcama yaptı.

SARAY’DAN 5.5 MİLYAR

Cumhurbaşkanlığı’na Bütçe Yasası ve ek bütçe ile verilen ödenek 7.2 milyar TL’ydi. Bu ödenek 11.2 milyar TL’ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı 10 ayda 5.5 milyar TL harcama yaptı.

Bazı bakanlıkların 10 aylık harcaması da bütçe ödeneklerinin üzerine çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın bütçe ödeneği 35.9 milyar TL’ydi. Sonrasında ödenek toplamı 41.3 milyar TL’ye çıkarıldı. 10 aylık harcaması 37.1 milyar TL oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 461.6 milyar TL olan bütçe ödeneği 478.5 milyar TL’ye çıkarıldı. 10 aylık harcaması 462.3 milyar TL oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 172.1 milyar TL olan bütçe ödeneği 223.5 milyar TL’ye yükseltildi. 10 aylık harcama 184.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe ödeneği 24.8 milyar TL’ydi. Ödenek 57.9 milyar TL’ye çıkarıldı. Bakanlığın 10 aylık harcaması 44.1 milyar TL oldu.

İçerisinde bakanlıklar ile kurumların yer aldığı genel bütçeli idarelerin bu yılki bütçe ödenekleri 5.4 trilyon TL’ydi. Yıl içerisinde aktarmalarla ödenek 6.1 trilyon TL’ye çıkarıldı. Genel bütçeli idarelerin 10 aylık harcaması ise 4.4 trilyon TL olarak gerçekleşti.

DİYANET’E TEPKİ

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatandaşlar kendi imkânlarıyla diktikleri kefenleri, yaptıkları tabutları depremin vurduğu illere gönderirken bazı bölgelerde cenazelerin ceset torbalarıyla gömüldüğü, birden çok kişinin tek seferde defnedildiği görüntüler tartışmalara yol açmıştı. Personel sayısı 130 bini aşan Diyanet, eleştirilerin hedefi olmuştu.