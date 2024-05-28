Cübbeli'den 'İsmailağa' hakkında 'büyü' iddiası: 'Medresedeki küçük kızlara...'

Yayınlanma: 28.05.2024 - 08:26

Güncelleme: 28.05.2024 - 08:26

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ihraç edildiği İsmailağa Cemaati hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Ünlü, son konuşmasında İsmailağa cemaati tarafından medresedeki küçük kızlara büyü yaptırıldığını ileri sürdü.

Gece saatlerinde 9-10 tane kız çocuklarına 'sihirler' yaptırıldığını belirten cübbeli, "Yavrularımızı büyü işlerine kullanıyorlar. Ben bunları bilmesem söyleyecek bir adam değilim. Kimseye iftira atacak bir adam değilim. Kaç tarikten geldi bu bilgi. Allah sihir yapanların sihirlerini üzerimizden iptal eylesin" diye konuştu.