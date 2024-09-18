Jandarmayı karıştıran olayda yeni gelişme: Savcılık imamı haklı buldu

Yayınlanma: 18.09.2024 - 21:55

Güncelleme: 18.09.2024 - 21:55

İddiaya göre, Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül Kılıç, eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İ.S. ile sosyal medyadan konuşmaya başladı.

İddiaya Gül Kılıç, imamdan para isteyip alamayında emri altındaki jandarma uzman çavuşları ayarlayarak imamı gasp ve darbetmek için plan yaptı.

Kılıç, 28 Ağustos Çarşamba gecesi Van-Erciş kara yolunun kenarından Kılıç ile arabada olan imam İ.S. Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Jandarma Uzman Onbaşı Ömer Keleşoğlu ve sivil olan Taner Şirp isimli şahıslar tarafından önce darbedildi.

Sonrasında ise hesabındaki 58 bin 838 TL IBAN yoluyla başka bir hesaba aktarılarak gasbedildi.

İmam İ.S. gasbedildiğini belirterek şikayetçi olması üzerine Jandarma personeli Gül Kılıç da imamdan şikayetçi oldu. İmamın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren Kılıç, canını arkadaşlarının kurtardığını öne sürdü.

İMAM HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, karşılıklı şikayete ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken Van Cumhuriyet Başsavcılığı imama ilişkin kararını verdi.

Savcılık, “her ne kadar müşteki şüpheli Gül Kılıç'ın iddiaları doğrultusunda İ.S. hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmış ise de, olaya ilişkin kamera kayıtlarında Gül Kılıç’ın herhangi bir zorlamaya tabi tutulduğunun tespit edilmediği ve Kılıç'ın bahse konu eylemlerin gerçekleşmesinin ardından aynı gün ilgili yerlere müracaatta bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu” belirtti.

Savcılık Gül Kılıç'ın ve diğer jandarma görevlilerinin beyanlarının çelişkili olduğunu, PTS kayıtları ve BTK raporunun ise imamın beyanlarını doğrular nitelikte olduğu aktararak imam hakkında takipsizlik kararı verildi.