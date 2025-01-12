Süleymancılar okul önünde stant açtı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikat ve cemaatlerle art arda protokol imzalamasına tepkiler sürerken Süleymancılar cemaatine bağlı Özel Valide Sultan Ortaokulu Erkek Öğrenci Yurdu, Hazerfen Ahmet Hamdi Çelebi Ortaokulu’nun önünde stant açtı. Ayrıca Maltepe’de bir ilkokulun kapısına “Bir milletin asıl gücü inançlı ve imanlı gençliğidir” sözü asıldı.
Cumhuriyet’e konuşan Eğitimİş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş, geçinemeyen ve barınma sorunu yaşayan öğrencilerin gerici tarikat ve cemaatlerin yurtlarına bırakılmaması gerektiğini yineledi.
Toruş şöyle konuştu: “Bu standın herhangi bir izin alınarak açılmadığı tarafımızca bilinmektedir. Ancak okul idaresinin onayı olmadan bu standı oraya kurmaya cesaret edemeyeceklerini de biliyoruz. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Bu ülkenin çocuklarına kendilerini güvende hissederek nitelikli parasız kamusal ve laik eğitim alması gereken yerler sağlanması gerekirken vakıf görünümlü tarikatlar bu toplumun geleceği olan çocuklarımızı kindar ve dindar nesil söylemi ile AKP siyasetinin çıkarları doğrultusunda yetiştirmeyi amaçlıyor.”
Etiketler: #okul #Süleymancılar #İstanbul
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