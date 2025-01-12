Süleymancılar okul önünde stant açtı

Yayınlanma: 12.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.01.2025 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Eğitimİş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş, geçinemeyen ve barınma sorunu yaşayan öğrencilerin gerici tarikat ve cemaatlerin yurtlarına bırakılmaması gerektiğini yineledi.

Toruş şöyle konuştu: “Bu standın herhangi bir izin alınarak açılmadığı tarafımızca bilinmektedir. Ancak okul idaresinin onayı olmadan bu standı oraya kurmaya cesaret edemeyeceklerini de biliyoruz. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Bu ülkenin çocuklarına kendilerini güvende hissederek nitelikli parasız kamusal ve laik eğitim alması gereken yerler sağlanması gerekirken vakıf görünümlü tarikatlar bu toplumun geleceği olan çocuklarımızı kindar ve dindar nesil söylemi ile AKP siyasetinin çıkarları doğrultusunda yetiştirmeyi amaçlıyor.”