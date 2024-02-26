Diyanet'in dev bütçesine karşın Van Valiliği yapılacak cami için destek istedi: Vekillere 'yardım' mektubu

Yayınlanma: 26.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.02.2024 - 04:54

Van Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün (Fidanlık Camii Yaşatma Derneği Başkanlığı), “Sayın vekilim” diye başlayan mektubunda, şöyle denildi:

“Eminpaşa Mahallesi’nde inşaatına başlayacağımız, yaklaşık 200 metrekarelik bir camiyi bölgemize kazandırmak isteğinin heyecanı ile yaşıyoruz. Mahalle sakinlerinden ziyade, siz değerli büyüklerimizle bu eseri ortaya çıkarma niyetindeyiz. Ülkemizin ve toplumumuzun her derdi ile dertlenen değerli vekillerimizin bu konuda duyarlı olacağına yürekten inanıyoruz. Yapacağınız veya yapımına önayak olacağınız yardımlarla bu eseri en kısa sürede bitirme arzusundayız. İnanıyoruz ki bu konuda bizden esirgemediğiniz destekleriniz yerini bulacaktır. Bu eserin yapımında emeği geçecek olan siz değerli vekillerimize teşekkürü şimdiden bir borç biliriz.”

Mektupta, Fidanlık Camisi Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin imzaları yer aldı.