Diyanet'in 'torpil' açıklamasına tepki: Kanunen de dinen de yasak

Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 23.02.2024 - 03:00

Türkiye’de kamuda torpil sorunu sürüyor. En son yeni yıla girerken, üniversitelerin kadro ilanlarındaki torpiller gündeme geldi. Bu kapsamda kamuda işe girmek isteyenler torpil sıkıntısıyla karşılaşırken Diyanet’ten bu konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, Diyanet TV’de yayımlanan “Diyanet’e Soralım” adlı programda torpille işe alımlar konusunda, “Hak etmediği işe girmesi kul hakkıdır. Bu tasvip edeceği bir şey değil. Fakat girdikten sonra emek verdi ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Onu ayrı tutmak lazım. Yani işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç tamamen meşrudur. Oradan elde edilen kazancın, işe girme sebebimizle farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir” diye konuştu.

‘HER TÜRLÜ YASAK’

Açıklamaların dine uygun olmadığını belirten emekli müftü Gani Aşık, “Kamuda iş bulmada yapılan sınavlarda kimi gençler çok başarılı da olsalar iktidara yakın olmayanların yıllardır mülakat yöntemi ile tasfiye edilmesi toplum vicdanının kanayan bir yarasıdır. Bu yöntem anayasa ihlalidir. Hukuki yanı bir tarafa, olayı kutsal kitaplar bağlamında incelersek, kutsal kitabın pek çok yerinde hak, adalet ve dürüstlükle ilgili ayetler, iltimas yasağını da kapsar. Kanunen de dinen de yasaktır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamalara karşı ilahiyatçı Muhammed Ali Gök, “Bunu kabul edemeyiz ve reddetmemiz gerekir. Her türlüsü haramdır. Diyanet’in siyasi bir yönlendirmesi olarak bakılabilir” dedi.