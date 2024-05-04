Diyanet'in 'özel yemek' listesi ortaya çıktı: Haftanın dört günü kebap, iskender, biftek...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Elazığ'da aday din görevlileri için düzenlediği yemek ihalesinde kurumun "özel yemek" listesi olduğu iddia edildi. Buna göre haftanın dört günü kebap, iskender, biftek gibi etin hakim olduğu yemekler ana yemek olacak, sebze yemeklerinde ise yeterli et olacak.
Milyarlarca bütçesi ve lüks makam araçlarıyla
gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı’na dair tartışma yaratacak bir gelişme
daha yaşandı.
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Diyanet, Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi’ndeki "Aday din görevlileri" için 26 Mart’ta yemek ihalesi düzenledi. 210 günlük yemek hizmeti için düzenlenen ihaleyi, yaklaşık 13 milyon TL teklif veren Aşsa Grup Yemekçilik Şirketi aldı.
Diyanet’in hazırladığı ihale dosyasında ise istenilen yemeklere dair ayrıntılara yer verildi. Buna göre haftanın dört günü biftek, bonfile, rosto, iskender gibi etli yemekler ana yemek olacak.
BirGün gazetesindeki habere göre; Diyanet’in "özel
yemek" listesi ise şu şekilde:
"Haftanın dört gününde biftek, bonfile, et haşlama, et
kızartma, rosto, tavuk, ciğer, kebap türleri, rosto, kuru köfte, İzmir köfte,
kadınbudu köfte, dalyan köfte, iskender kebap vb. gibi etin hakim olduğu yemekler
ana yemek olarak verilecek.
Haftanın üç gününde de mevsime göre taze sebzeler, kuru
sebze yemekleri parça etli konserve ya da taze sebze yemekleri, bezelye,
patlıcan musakka, etli dolma ve sarmalar vb. (bu yemeklerde de yeterli oranda
et veya kıyma kullanılacaktır) verilecek. Garnitürler yemek çeşidi
sayılmayacaktır. Dini bayramlarda da etin hakim olduğu ana yemekler verilecek.
Dana eti; 1,5-2 yaş arasındaki danalardan elde edilmiş
olacak.
Tavuklar: Orta derecede derin ve uzun göğüs kemiğinin sivri
kısmına kadar tüm uzunluğunca taşıdığı et dolayısıyla, ona yuvarlak bir görünüm
vermeye yetecek kadar etli, üzerinde boyun bulunmayan, kanat tamamen çıkarılmış
ve sırt kemiği alınmış olacaktır.
But: İyi etlenmiş, aşağı doğru taşıdığı et dolayısıyla
yuvarlak, dolgun bir görünüş kazanmış, arka orta ayrılmış ve kuyruk sokumu
alınmış olmalı.
Yemek üretiminde kullanılacak kuru gıdalar, yeni sene
mahsulü, yeterli derecede kurumuş, taneleri tek çeşitli, normal büyüklükte
olacak, buruşmuş olmayacak, piyasanın en iyisi ve lezzetli cinsinden olacak.
Makarna ve böreklerde beyaz peynir veya kaşar kullanılacak."
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- AKP'li Türkeş'ten 'Kavala' çıkışı
- Özel tarihi görüşme sonrası ilk kez konuştu
- Fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası
- En soğuk kalpli 4 burç: Bu burçlar adeta buz gibi
- 'Tek amaç Erdoğan'ın yeniden adaylığı değil...'
- Karara tepki yağıyor: 'Özgürce suç işlensin diye!'
- Yumuşama manevrası