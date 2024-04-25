Arapça soruyu anlamayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a AKP’li isimden istifa çağrısı
Bağdat ziyaretinde muhabirin Arapça sorusunu anlamayıp Türkçe çeviri isteyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a, AKP’nin içinden istifa çağrısı geldi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyaretinde Erdoğan ile birlikte Bağdat’a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rudaw muhabirinin Arapça sorusunu Türkçe’ye çevrilmesini istedi.
Erbaş daha sonra cevabı da Türkçe verdi. Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde bulunan biyografisinde ise iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği yazıyordu.
Söz konusu durum hakkında AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci bir paylaşım yaptı. Birinci, Erbaş’ın istifa etmesi gerektiğini yazdı.
Birinci’nin paylaşımı şu şekilde:
“Öz geçmişinde Arapça biliyor ibaresi olan ve fakat Arapça bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanının koltuğu boşaltması gerektiği kanaatideyim.
İki vechi ile:
1- Özgeçmiş gerçeğe uygun değil. (Efendimiz mümin yalan söylemez buyurur)
2- İslam ve İslam fıkhı ile uğraşan, fetva makamına başkanlık eden bir şahsın Arapça bilmemesi düşünülemez. Zira Kur'an Arapçadır.”
Öz geçmişinde Arapça biliyor ibaresi olan ve fakat Arapça bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanının koltuğu boşaltması gerektiği kanaatideyim.— Mücahit Birinci (@birincimucahit) April 25, 2024
İki vechi ile:
1- Özgeçmiş gerçeğe uygun değil. (Efendimiz mümin yalan söylemez buyurur)
2- İslam ve İslam fıkhı ile uğraşan, fetva…
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