Diyanet'te işçiler yemek için 70 TL, başkan Erbaş ve yöneticiler ise 45 TL ödeyecek!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:00

Kurum personeli ve kurumda örgütlü sendikalar ile “promosyon” tartışmasıyla karşı karşıya gelen Diyanet, 2022’de bir de “yemekhane” tartışmasıyla gündeme gelmişti. Güvenlik ve temizlik personeli gibi daimi işçi statüsünde bulunan işçilerin, Erbaş dahil tüm Diyanet personelinden daha pahalıya yemek yemesi tepkiye neden olmuştu. Diyanet, bu konudaki tutumunu değiştirmedi. Yemek ücretlerini 6 ayda bir değiştiren yönetim, 17 Temmuz itibarıyla yemeklere yine zam yaptı. Zamlı ücretler personele yeni tabloyla duyuruldu.

MAKAS GİTGİDE AÇILDI

Buna göre güvenlik ve temizlik personeli gibi işçiler artık Diyanet yemekhanesinde bir öğün yiyebilmek için 70 lira ödeyecek. Bu ücret 2021’de 11 lirayken 2022’nin ilk 6 ayı için 15 lira, 2022’nin ikinci 6 ayı için de 20 liraydı. 2021’den bu yana bir öğün yemekte yaşanan toplam artış yüzde 536’ya ulaştı. Son 1 yıldaki artış ise yüzde 250 oldu. Arasında başkan Erbaş, yardımcıları ve genel müdürlerin de yer aldığı üst kademe yöneticilerin yemek ücreti ise 45 lira oldu. Bu kademedekiler aynı öğüne 2021’de 9 lira, 2022’nin ilk 6 ayında 12 lira 25 kuruş, ikinci 6 ayında ise 18 lira ödüyordu. 2 yıldaki artış yüzde 400, son 1 yıldaki artış ise yüzde 150 olarak kayıtlara geçti.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin yemek ücreti 37 lira 50 kuruş; başkanlık müşaviri, başkanlık müftüsü, müfettiş ve Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı gibi personelin yemek ücreti ise 30 liraya yükseldi.



