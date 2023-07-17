Diyanet İBB’nin yaptığı camiyi ‘beğenmedi’: ‘Üç değil, beş bin kişilik olsun’

Yayınlanma: 17.07.2023 - 13:46

Güncelleme: 17.07.2023 - 13:57

Diyanet, İBB'nin hazırladığı cami projesini, “mescit” olarak nitelendirdi. Yaklaşık 3 bin kapasiteli caminin kapasitesinin 5 bin olmasını isteyen Diyanet, mahkeme kararı ile cami inşaatını durdurdu.

‘MESCİT’ DEDİ, 5 BİN KİŞİLİK OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

HalkTV’den Ali Macit’in haberine göre, Avcılar Hacı Tükenmez Camisi 2019’da meydana gelen depremle aldığı hasar üzerine yeniden yapılmak üzere yıkıldı. İBB, cami için bir proje hazırladı. İBB’nin hazırladığı proje açık ve kapalı alanlarla birlikte toplamda 2 bin 925 kişiye hizmet verecek şekilde oluşuyordu. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı projeyi beğenmeyerek dava açtı. Diyanet, yaklaşık 3 bin kişilik cami projesi için “mescit” kavramını kullanarak bu caminin 5 bin kişilik olması gerektiğini belirtti.

MAHKEMEDEN ‘DUR’ KARARI

“Mescit” olarak nitelendirilen cami için, Küçükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 11.07.2023 tarih ve 2023/788 Esas Sayılı Ara kararı ile durduruldu. Kararda “Dini Tesis Alanı, Park Alanı, Yol Alanı, Raylı Toplu Taşıma Koruma Kuşağında kalan parsele ilişkin ilgi ara karar ile “…İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek imara yönelik her türlü proje, etüt çalışması ve inşaat faaliyeti ve ihale işlemlerinin durdurulmasına” ifadelerine yer verildi.

AKP’LİLERDEN KÜFÜR

İBB'nin 2023 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Diyanet'in cebinden para çıkmadan biz yapacağız bu camiyi” demişti. Turan Hançerli'nin konuşması sırasında araya giren Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul konuştuğu sırada AKP’li bir meclis üyesinin, Hançerli'ye dönerek küfrettiği anlar İBB TV'nin canlı yayınına da yansımıştı.

“TELEFONLA KONUŞUYORDUM” SAVUNMASI

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş bu olaylar üzerine söz almış, küfür eden AKP’linin kendisine şu sözleri söylediğini ifade etmişti:

"Arkadaşımızla görüştük. Arkadaş dedi ki ‘Ben, belediye başkanına böyle bir hakarette bulunmadım, kimseye küfretmedim. Telefonla konuşurken, telefonu kapattığım esnada, işle ilgili bir tartışma vardı, ona cevap verdim’ dedi.”