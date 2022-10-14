Diyanet'ten ‘Kamudaki sızma’ tartışmasından sonra bürokrasiye mesaj

14 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Sık sık “kul hakkı”na değinmediği eleştirisiyle karşılaşan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, kimi zaman gündeme yönelik konu başlıklarıyla kimi zaman da ulusal gün ve bayramlardaki içeriğiyle tartışma yaratan cuma hutbelerine bir yenisi eklendi.

Diyanet, bugünkü cuma hutbesinin konusunu “kul ve kamu hakkı” olarak belirledi. İslamın adaletli olmayı, helal-haram hassasiyetini gözetmeyi emrettiği, kul ve kamu hakkına riayet etmeyi, haksızlığın ve zulmün karşısında yer almayı öğütlediği vurgulanan hutbedeki bazı ifadeler dikkat çekti.

Özellikle “CHP’ye, bürokrasiden bilgi geldiği” yönündeki tartışmaların ve Meclis’te görüşmeleri süren “sansür yasası”nın üzerine denk gelen hutbede, “Müslüman, gerek gerçek hayatta gerekse dijital mecralarda gıybet etmez, laf taşımaz, dedikodu yapmaz, yalan söylemez, iftira atmaz. İnsan onurunu rencide edecek, yuvalar yıkacak her türlü söz ve davranıştan sakınır. Hakkında kesin bilgiye sahip olmadığı konularda konuşmaz” denildi.

"DEVLET MALINI GASP ETMEZ"

Hutbedeki “Müslüman, daima hakkı ayakta tutar. O, işçinin hakkını gözetir; ücretini alın teri kurumadan öder. O, işinin de hakkını verir; aldığı ücretin helal olması için var gücüyle gayret gösterir. Rızkını temin ettiği yere asla zarar vermez” ifadeleri de dikkat çekti. “Kim devlet malına hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir” ayetine de işaret edilen hutbede, “Müslüman rüşvet, stokçuluk ve karaborsacılıktan uzak durur, kamu hizmetini sorumluluğu ağır bir emanet olarak görür. O, devlet malını gözü gibi korur, asla israf etmez ve devlet malını gasp etmez” ifadeleri kullanıldı.