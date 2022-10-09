Tepkilere karşın kurulan Diyanet Akademisi'nin başında 'cemaat' ilişkisi

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Cumhuriyet; haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Strateji Geliştirme Başkanlığı’na atanan, Başkan Ali Erbaş’ın görev yaptığı dönemde Sakarya Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan ve daha önce FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelen Hasan Güçlü’nün, özel kalem müdürlüğü görevine de devam ettiğini geçen 25 Eylül’de “Diyanette çift koluk tartışması” başıklı haberle gündeme getirdi.

(Cumhuriyet, Hasan Güçlü’nün çift koltuk tartışmasını 25 Eylül’de gündeme getirmişti.)

Güçlü, bu haberden iki hafta sonra, dün, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na atandı. Güçlü’den boşalan Strateji Geliştirme Başkanlığı’na ise halihazırda Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Basılı Yayınlar daire başkanı olan Bünyamin Kahraman getirildi. DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Cafer Tayyar Doymaz, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine ise Fatih Mehmet Aydın atandı. Hafızlığını İsmailağa Kuran Kursu’ndan alan Aydın, halihazırda Din İşleri Yüksek Kurulu’nda “uzman” olarak görev yapıyordu.

SARIKLI YÜRÜYÜŞ

Öte yandan eğitimcilerin tepkisine karşın kuruluşu Meclis’te hiç ret oyu olmadan kabul edilen Diyanet Akademisi’nin başkanlığına da Enver Osman Kaan atandı. Kaan’ın, “hafızlık icazetini” İsmailağa cemaatiyle bağlantılı olduğu bilinen Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı tarafından yönetilen Bayrampaşa Yeşil Cami Kuran Kursu’nda alması ise dikkat çekti.

Söz konusu vakıf, mayıs ayında düzenlenen icazet töreni öncesi yüzlerce “cüppeli-sarıklı” kişinin cami etrafında tekbirli yürüyüş yapması ile gündeme gelmişti. Kaan, aynı zamanda Başkan Ali Erbaş gibi İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi mezunu.

ERBAŞ’LA BİRLİKTE SEKİZ YÖNETİCİ

Diyanet yönetiminde bulunan Haseki mezunu yönetici sayısı, Erbaş’ın dışında yediye yükseldi.

Bu isimler şöyle: