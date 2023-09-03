Diyanet'ten karma eğitim fetvası!

Yayınlanma: 03.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.09.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘kız okulları’ açıklamasının ardından gerici STK’ler ‘karma eğitim’in kaldırılması için imza kampanyası başlattı. Son olarak HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, telefonlar ya da internet üzerinden sorulan soruları yanıtlayarak fetva veriyor. Kurul, bu kez ‘karma eğitim’ için bir soruya yanıt verdi.

Kurul, internet üzerinden yöneltilen “Diyanet ‘karma eğitim’ hakkında ne düşünmektedir. Diyanet’e göre kadın ve erkeğin bir arada eğitim görmesi haram mıdır” sorusunu yanıtladı.

Fetvada, “Müslüman erkek ve kadınların mahremiyet ve tesettür kurallarına riayet etmesi dini bir gerekliliktir. Buna göre İslam’ın öngördüğü mahremiyet ve tesettür gibi dini hassasiyetlere riayet edilerek erkek ve kadınların bir arada bulunduğu ortamda eğitim görmesi mümkündür” denildi.

HÜDA PAR SESSİZ KALMAK İSTEDİ

Diyanet’in ‘karma eğitim’ fetvası sonrası ulaştığımız HÜDA PAR yöneticileri, sorularımıza yanıt vermemeyi tercih etti.

(Şahin Filiz)

İlahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz ile ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Filiz, “Günlük yaşamın her alanında erkek ve kadın karma olabiliyorsa kutsal bir amaç için okullar ve sınıflarda karma eğitimin hiçbir sakıncası yoktur” dedi.

‘KARMA EĞİTİM EN UYGUN EĞİTİM SİSTEMİDİR’

“Tesettür, ağır mahrem yerlerin örtülmesidir. Cinsiyete, dinlere ve mezheplere göre değişmez. Çünkü böyle bir tesettür dinler üstüdür ve toplumsal yaşama katılan her dinden ya da görüşten insan doğal olarak ayıp yerlerini kapatır” diyen Filiz, şunları kaydetti:

“Eğer Diyanet böyle bir tesettürden söz ediyorsa fetva vermesine gerek kalmadan herkes örtünün gereği örtünecektir. Yok, tesettürden sadece başörtüsünü kastediyorsa İslam’da başı örtmek tesettür kavramının karşılığı değildir. Tarikat ve cemaatler harem selamlığın en katı şeklini uyguladıkları halde gün geçmiyor ki bir taciz veya tecavüz ifası ile karşılaşmayalım.”

Filiz, “Karma eğitim, insan doğasına, aklına ve yaratılışına en uygun eğitim sistemidir. Buna direnenler ya da binbir dinsel bürokrasi ile lütfen cevaz verenler, harem selamlığın insan fıtratına da İslam’ın ahlak anlayışına da temelden aykırı olduğunu bilmelidirler. Karma eğitimi dar bir tesettür koşuluna bağlamak, Diyanet’in tarikatlarda olan bitenlere gözünü kapayıp masum halkı bid’atlere zorlamasıdır” ifadelerini kullandı.

(Cemil Kılıç)

‘İSABETLİDİR’

Cemil Kılıç ise “Diyanet’ten beklenmeyecek ölçüde çağdaş bir yanıt verilmiştir. Diyanet’in kadın ve erkeğin birlikte eğitimi mümkün görmesi son derece isabetlidir” diye konuştu.