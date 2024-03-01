Diyanet'ten 'zararlı alışkanlıklar' hutbesi: 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır'

Diyanet'in hazırladığı Cuma hutbesinde bu hafta "zararlı alışkanlıklar" konu edildi. Alkollü içki ve tüketiminin İslam'a göre haram olduğu vurgulanan hutbede şans oyunları ve sosyal medya da hedefe alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:43
Diyanet'ten 'zararlı alışkanlıklar' hutbesi: 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır'
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan Cuma hutbelerinin bu haftaki (1 Mart Cuma) konusu "zararlı alışkanlıklar" oldu.

"Yüce dinimiz İslâm, din, can, akıl, nesil ve mal emniyetini muhafaza etmemizi emretmiştir. Dinimizle bağdaşmayan, fıtratımızı bozan, bedenimize ve ruhumuza zarar veren, neslimizi ifsat eden her türlü zararlı alışkanlığı ise yasaklamıştır" denilen hutbede ilk "nasihat" ve "uyarı" alkollü içki üretimi ve tüketimiyle ilgili oldu.

Hutbede şöyle denildi: 

"İnsanı uyuşturan ve aklı işlevsiz hale getiren alışkanlıkların başında alkollü içecekler gelmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde, “Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır.” buyurmaktadır. İçki, bütün kötülüklerin anasıdır. İçki sebebiyle nice yuvalar dağılmaktadır. Yaralanmalı veya ölümlü nice trafik kazaları yaşanmakta, nice hayatlar ve umutlar sönmektedir. Bunun içindir ki, alkollü içeceklerin üretilmesi, içilmesi, alınması ve satılması dinimizde haram kılınmıştır."

Şans oyunları ve uyuşturucunun da diğer zararlı alışkanlıklar olarak nitelendiği hutbede son olarak internet ve sosyal medya da hedef alındı. Hutbede "Son dönemde hızla yaygınlaşan dijital bağımlılık, kişiyi gerçek hayattan koparmakta, sevdiklerini ihmal etmesine, ömür sermayesini boşa harcamasına sebep olmaktadır. Bazı mecralarda kişi ve aile mahremiyeti hiçe sayılmakta, yalan, iftira ve asılsız haberlerle kul hakkı ihlal edilmekte, insan onuru ayaklar altına alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı. 



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