45 dakika sonra silmişti! Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, kafa karıştıran paylaşımlarının ardından ilk kez konuştu

Yayınlanma: 29.10.2024 - 14:44

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:19

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kaybolduğu izlenimi verilen ve 8 Eylül'de öldürüldüğü anlaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kim veya kimler tarafından öldürüldüğü hâlâ bilinmiyor.

Narin'in ölümünde rolü olduğu iddia edilen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

İLK DURUŞMANIN TARİHİ BELLİ OLDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hapis istenirken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.

22 KİŞİ HAKKINDA "ZORLA GETİRME" KARARI

İddianamede yer alan ayrıntılarda ise cinayet günü ve saatinde anne, ağabey, amca ile Nevzat Bahtiyar'ın, Narin Güran'ın evinde olduğu ve daraltılmış HTS incelemesinde Narin'in mutfağın karşısındaki boş odada öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, olay günü aile üyelerinin dakika dakika nerede olduğunu tespit ederken gözler Narin'in babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran'daydı.

Buna göre hazırlanan iddianame kapsamında 7 Kasım'daki ilk duruşma için baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran da dahil olmak üzere 22 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı. Babanın 'müşteki', 21 kişininse 'tanık' sıfatıyla katılması için karar verildiği bilgisine ulaşıldı.

AĞABEY BARAN GÜRAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Narin'in ağabeyi Baran Güran, tutuklu annesi, kardeşi ve Narin ile ilgili kafa karıştıran paylaşımlar yaptı.

"DÜNYAYA YENİDEN GELSEM YİNE SENİN EVLADIN OLMAK İSTERDİM"

İlk paylaşımında, tutuklu olan annesi Yüksel Güran'la olan fotoğrafını paylaşan Baran Güran "Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim canım annem" notunu düştü.

"NARİN" PAYLAŞIMI DA YAPTI

Narin'in ağabeyinin ikinci paylaşımında ise kolundaki ısırık iziyle çokça konuşulan kardeşi Enes Güran vardı. Kardeşine sahip çıkarak "Sana iftira atanlar utansın. Senin başın hep böyle dik kalacak" dedi.

45 DAKİKA İÇİNDE 3 PAYLAŞIMINI DA SİLDİ

Üçüncü paylaşımında ise vahşice katledilen kardeşi Narin Güran'ın fotoğrafı vardı. "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine abilerine katil dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum" dedi ve çok geçmeden 45 dakika içinde üç ayrı paylaşımı sildi.

Ağabey Baran Güran'ın paylaşımlarında dikkat çeken ayrıntı ise amca Salim Güran'la ilgili bir paylaşım yapmamış olmasıydı.

ATV HABER'E KONUŞTU

Narin Güran cinayetinde ilk duruşmanın görülmesine günler kala Narin'in ağabeyi Baran, ATV Haber'e konuştu.

"BİZİM DEDİĞİMİZ BİR KELİMEYİ ELLİ YERE VURUYORLAR"

Ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalara tepki gösteren Baran Güran, "Bizim dediğimiz bir kelimeyi elli yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmamasını gözünü seveyim" dedi.