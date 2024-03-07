Diyarbakır Barosu'nda 'Zeki Demirkubuz' itirazı: 'Kabul etmiyoruz'

Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:04

Güncelleme: 07.03.2024 - 15:04

Diyarbakır Barosu, 8 Mart'ta Tahir Elçi Konferans Salonu’nda Zeki Demirkubuz ile bir söyleşi düzenleneceğini duyurdu. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, etkinliğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılmasına tepki gösterdi.

Merkez açıklamasında söyleşiye "Zeki Demirkubuz’un son dönemlerde yaptığı cinsiyetçi paylaşımları, kadın mücadelesini ve feministleri doğrudan hedef alan hakaret içerikli açıklamaları düşünüldüğünde yapılacak söyleşiyi kabul etmemiz mümkün değildir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bizler, baro yönetimimizin kadın merkezinin iradesini yok sayan pratiğini, eleştirileri gözardı eden tutumunu kabul etmiyor ve tüm üyelerimizin bu etkinliğe katılmama ve kadın karşıtı politikaları reddetme konusunda desteklerini bekliyoruz.

Dayanışmayla… — Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi (@dbkadinhaklari) March 7, 2024

'BÜYÜK BİR TEZAT'

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda yer alan ifadeler şöyle:

"Dün baromuzun kültür sanat komisyonunca yapılan paylaşımla birlikte 8 Mart günü Tahir Elçi Konferans Salonu’nda Zeki Demirkubuz ile bir söyleşi yapılmasının planladığını merkez yürütmesi olarak öğrenmiş bulunmaktayız. Söyleşinin planlanması sürecinde hiçbir şekilde merkezimizin bilgisi olmamıştır. Bugünkü paylaşım akabinde merkez yürütmemizce konu görüşülmüştür. Yürütmemizce yürütülen süreç aşağıdaki gibidir:

1. Zeki Demirkubuz’un son dönemlerde yaptığı cinsiyetçi paylaşımları, kadın mücadelesini ve feministleri doğrudan hedef alan hakaret içerikli açıklamaları düşünüldüğünde yapılacak söyleşiyi kabul etmemiz mümkün değildir. Kaldı ki bu etkinliğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne denk getirilmiş olması bizim için asla kabul edilmezdir. Baromuzun aynı gün toplumsal cinsiyet semineri düzenleyip hemen akabinde Zeki Demirkubuz ile söyleşi gerçekleştirilmesi büyük bir tezattır.

2. Yürütmemiz bu konuda aksiyon alması için baro yönetimine taleplerini iletmiştir. Ancak baro yönetim kurulunca tarafımıza etkinliğin iptal edilemeyeceği, üyelerimizin dilerlerse etkinliğe gelip söyleşiyi gerçekleştirecek kişiye eleştirilerini iletebileceklerini belirtmişlerdir.

3. Gelinen bu noktada merkez yürütmemiz gelişmelerden kamuoyunu haberdar etme kararı almıştır.

Bu vesileyle önceki günlerde paylaşımı yapılan, 8 Mart’ta gerçekleşecek olan ve paylaşımın içeriğinde kadınlar günü kutlamasının da yer aldığı "Jolly Joker Ayna Konseri"nin de süreçleri merkezimizin tamamen dışında yürütülmüştür. Merkezimizin böyle bir etkinliğe de dahil olması ve onay vermesi söz konusu değildir. Bu iki durum birlikte düşünüldüğünde 8 Mart gibi biz kadınlar için büyük önemi olan bir günde Baromuzca düzenlenen etkinliklerin bizlerin bilgisi dışında programlanması kabul edilmezdir.

Kaldı ki bu özel günde cinsiyetçi ve kadın düşmanı beyanları olan bir kişiye söyleşi yaptırılması kadın merkezinin iradesini tamamen göz ardı etmektir. Bizler, baro yönetimimizin kadın merkezinin iradesini yok sayan pratiğini, eleştirileri göz ardı eden tutumunu kabul etmiyor ve tüm üyelerimizin bu etkinliğe katılmama ve kadın karşıtı politikaları reddetme konusunda desteklerini bekliyoruz. Dayanışmayla…"