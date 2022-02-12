Diyarbakır'da avukatlara yönelik FETÖ soruşturması
Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 avukattan 3'ü serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukatlar hakkında FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 avukattan emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Y, Z.T. ve A.L.B. çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 6 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, avukatlardan N.Y, B.B.E, A.E., Z.T. ve A.L.B. gözaltına alınmış, hakkında yakalama kararı bulunan avukat S.P'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
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