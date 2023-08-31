Diyarbakır’da kongre krizi: Açlık grevine başladı!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:53

Güncelleme: 31.08.2023 - 17:53

Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçen hafta yapılması gereken Diyarbakır Merkez Bağlar İlçe Kongresi, İl Başkanı Abdullah Atik’in 13 kişinin imzasıyla ilçe seçim kuruluna yaptığı başvuru sonucu iptal edilmişti.

Kongrenin iptal edilmesine tepki gösteren CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz bugün yaptığı basın açıklaması ile uygulamaya tepki gösterdi.

Yerel basından Amida Haber’in aktardığı habere göre, Yavuz şu ifadeleri kullandı:

“Kongrenin iptal kararına gerekçe olarak mahalle sandıklarının kurulması gösterildi. Ancak yapılan hiçbir ilçe kongresi buna uyulmadığı herkesçe bilinmekte. İlçe kongremizin iptal edilmesindeki asıl sebep İl Başkanı Abdullah Atik’in 53 kişilik delege listesinden partiye aidiyet duygusunu beslemeyen ve partinin hiçbir kademesinde emeği olmayan kendi yakınları ve akrabaları için 50 kişilik kontenjan talebidir. Ancak biz böylesi bir dayatmaya razı olamayacağımızı ve partinin öz evlatlarını temsilliyet haklarına sahip çıkacağımızı kendisine belirttik. Gerek İl Başkanımızı Abdullah Atik ve iptal kararında imzası bulunan 13 il yönetim kurulu üyelerine basının ve kamuoyunun huzurunda şu soruyu sormak isteriz, eğer onur ve vicdan sahibi iseniz basının karşısına geçin ve Diyarbakır il örgütü olarak 16 ilçenin de tüzüğe uygun hareket ettiğini söylesin yoksa gerek üyelerimizin gerekse de ilçe yönetimimizin gasp ettiği seçme ve seçilme hakkını bir an önce teslim edin.”

“KARAR DÜZELTİLMEZSE ÖLÜM ORUCUNA DÖNÜŞTÜRECEĞİM”

Kararın düzeltilmesini isteyen Yavuz 3 günlük açlık grevi başlatacağını duyurdu. Yavuz, “Partililerimizin hak mağduriyetlerinin sesi olmak adına bugün itibarıyla 3 günlük açlık grevine başlayacağımı, bu anti-demokratik kararın düzetilmemesi halinde ise açlık grevini ölüm orucuna dönüştüreceğimi kamuoyu önünde beyan ederim” ifadelerini kullandı.