Gözaltına alınmışlardı: CHP'li isimden öğretmenlere destek

Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:35

Güncelleme: 31.08.2023 - 16:37

Özel sektörde çalışan eğitim emekçilerinin Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası öncülüğünde, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği merkezinin önünde yapmak istediği basın açıklaması dün polis engeliyle karşılaştı. Eyleme yapılan polis müdahalesinin ardından yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar yarın Ankara'da Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'na ziyarette bulunacak.

Ziyarette özel öğretmenlere yönelik yapılan gözaltılar ve özel öğretmenlerin yaşadıkları sorun ve taleplere ilişkin sendika yetkilileri ile ilgili görüşme gerçekleştirilecek.